Ankara Büyükşehir’den şehitlere vefa

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda yaptığı isim değişiklikleri ile Şehitlerimizin ve Türk Siyasetine yön veren kişilerin adını cadde ve sokaklarda yaşatıyor. Türkiye'nin sınır güvenliği için Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı harekâtında şehit düşen Oğuz Kağan Usta'nın adı Çankaya Aşıkpaşa ve Metin Oktay Mahalleleri 223. Cadde'ye ayrıca Gölbaşı Seğmenler ve Şafak Mahalleleri Karanfil Caddesi'ne verildi. İzmir Ege Üniversitesi'nde, bölücü terör örgütü yandaşlarınca öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Etimesgut İstasyon Mahallesi 2310. Cadde'ye verildi. Merhum siyasetçi Hasan Celal Güzel'in adı Çankaya Kızılırmak Çukurambar ve İşçi Blokları Mahallesi 1427. Cadde'ye verildi.