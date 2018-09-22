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’da günü

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Ankara’da Malta günü
'NIN Büyükelçisi Carmel Vassallo'nun ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 54'üncü yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resepsiyona katılarak, Büyükelçi Vassallo'yu ülkesinin milli günü dolayısıyla tebrik etti ve Malta vatandaşlarıyla sohbet etti. Resepsiyon, konuşmaların ardından davetlilere verilen ikramla sona erdi.
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