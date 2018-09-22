Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Beypazarlı çiftçilere yeni tohum eleme tesisi

Beypazarlı çiftçilere yeni tohum eleme tesisi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Beypazarlı çiftçilere yeni tohum eleme tesisi
BEYPAZARI Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan tohum eleme tesisi açılışı gerçekleşti. Kuyucak Mahallesi Seren Mevki'nde Beypazarı Belediyesi Sera ve Meyve Bahçesi Kompleksi içerisinde inşa edilen tesisinin açılmasıyla birlikte hububat ekimi ve bakliyat ekiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi ve çiftçimize ekonomik açıdan katkı sağlaması hedefleniyor. Açılışa Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erol Eraslanoğlu, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarlı çiftçilere yeni tohum eleme tesisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN