Beypazarlı çiftçilere yeni tohum eleme tesisi

BEYPAZARI Belediyesi ve Ankara
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan tohum eleme tesisi açılışı gerçekleşti. Kuyucak Mahallesi Seren Mevki'nde Beypazarı Belediyesi Sera ve Meyve Bahçesi Kompleksi içerisinde inşa edilen tesisinin açılmasıyla birlikte hububat ekimi ve bakliyat ekiminin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesi ve çiftçimize ekonomik açıdan katkı sağlaması hedefleniyor. Açılışa Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Erol Eraslanoğlu, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.