Birliğimiz sürdükçe bizi kimse yıkamaz

ANKARA
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki ANKESOB yöneticileri ile birlikte 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Yiğiner, "Ahi Evran, zaviye ve tekkeleri birer meslek kuruluşları haline getirerek esnafın birlik ve beraberliğini sağlamıştır. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuş, olmaya da devam edecektir" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Memleketimizin en ücra noktasına kadar ulaşarak, etkisi altına almış Ahi Evran-ı Veli Hazretlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur, üretim, bolluk, bereket ve rahmet vardır. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bizi kimse yıkamaz" dedi.