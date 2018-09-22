Çodam’a kayıtlar başlıyor

ÇOCUKLARA yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve kendini ifade etme imkanı sunan atölye çalışmaları ile çocukların gözdesi olan Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM
) yeni dönemde de çocuklarla eğlenceli çalışmalara hazırlanıyor. ÇODAM, psikolojik danışmanlıktan atölye çalışmalarına, liderlik kamplarından eğitim seminerlerine varan çeşitlilikteki faaliyetleriyle çocukların gözdesi haline geldi. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) ile işbirliği halinde üstün yetenekli çocuklara yönelik özel atölye çalışmaları da gerçekleştiren ÇODAM; atölye faaliyetlerinde çocukların, bilimsel ve sosyal sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunuyor. ÇODAM'larda kayıtların 24 Eylül'de, atölye çalışmalarının ise 20 Ekim'de başlaması planlanıyor.