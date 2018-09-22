Ekonomik terörle karşı karşıyayız

ATO
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin en önemli makamlar olduğunu belirterek, "Bu toprakları vatan yapan, dostuna güven, düşmanına korku veren, Türk askerinin, Türk milletinin şehitlik ve gazilik özlemidir. Dünya yüzünde, düğüne gider gibi şehadete koşan bir başka millet yoktur. Rabbim bu yüce milleti ebediyete kadar kaim eylesin" dedi. ESNAFA NEFES KREDİSİ
Türkiye'nin ekonomik bir terörle de karşı karşıya olduğunu vurgulayan Baran, "Sizler ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması gerekenler var" diye konuştu. ATO Hizmet Binası projesini erteleyerek burada kullanılacak kaynağı, sıkıntıda olan tüccara "Nefes Kredisi" olarak ayırdıklarını anlatan Baran, Ankara Ticaret Odası
olarak Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.