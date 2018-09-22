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Mamak basket moral depoladı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Mamak basket moral depoladı
MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı, çıktığı hazırlık maçında rakibi OGM Ormanspor'u sahasında 60-56 yenerek sezon öncesi moral depoladı. İlk periyotta pota altında sayı bulan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu çeyreği 20-10 önde kapattı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyot ise, 36-30 Yeşil-Beyazlılar'n üstünlüğü ile sonlandı. 3'üncü periyotta ise, OGM Ormanspor farkı 2 sayıya kadar düşürerek son çeyreğe 48-46 geride girdi. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı son çeyrekte ise başarılı atışlarla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yeşil-Beyazlılar sahadan 60-56 galip ayrıldı.
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Mamak basket moral depoladı
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