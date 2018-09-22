Mamak basket moral depoladı

MAMAK Belediyesi Basketbol Takımı
, çıktığı
hazırlık maçında rakibi OGM Ormanspor
'u sahasında 60-56
yenerek sezon öncesi moral
depoladı. İlk periyotta pota
altında sayı bulan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı
bu çeyreği 20-10
önde kapattı.
Karşılıklı sayılarla başlayan
ikinci periyot ise, 36-30 Yeşil-Beyazlılar
'n üstünlüğü
ile sonlandı. 3'üncü periyotta
ise, OGM Ormanspor
farkı 2
sayıya kadar düşürerek
son çeyreğe 48-46
geride girdi.
Kıyasıya çekişmenin yaşandığı
son çeyrekte ise başarılı atışlarla
rakibinin öne geçmesine
izin vermeyen Yeşil-Beyazlılar
sahadan 60-56
galip ayrıldı.