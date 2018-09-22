Şimdi okul mevsimi

Yaşadıkları illerden, tarımsal üretimin yapıldığı ve işgücü talebi yoğun illere çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçilerinin ve aile bireylerinin mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2010 yılından itibaren çalışmalar ve projeler yürütülüyor. Bu kapsamda Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) uygulanmaya başlandı. PİLOT UYGULAMA
Proje, mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olarak yer aldığı Ankara
başta olmak üzere toplam 9 ilde pilot uygulama
olarak başlatıldı. Bu illere mevsimlik tarım işçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlere ilişkin imkan sunulan elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturmak üzere ödenek tahsisi yapıldı. Valiliklerce oluşturulan geçici yerleşim alanlarında, eğitim merkezleri ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilmesi, işçilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlandı. POLATLI METİP'TE SUNULAN HİZMETLER
POLATLI'DAKI METİP yerleşkesi yaklaşık 52 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. 200 ev var ve her evin banyosu, tuvaleti, mutfağı ayrı. Ayrıca zemini de betonla kaplanmış ve mahremiyeti sağlamak için etrafı da yaklaşık bir metrenin üzerinde yükseklikle duvarla çevrilmiş. Yerleşke içerisinde bir sosyal tesis de var. O tesis içerisinde de anaokulu, sağlık merkezi, mescit, kafeterya ve iki adet oyun parkı bulunuyor. Bütün ara yollar, yerleşkenin yolları asfaltla kaplandı. Aydınlatma direkleri var ve 16 kamera ile de gözetleniyor. Kameralar güvenliği sağlayıcı, dış çeperlerdeki giriş çıkışı kontrol etmek üzere kurulmuş kameralar. Yine tesisin etrafında 18 bin metrekarelik alan bulunuyor, bu alana çocuklar için park yer alıyor. Diğer yandan içme suyu ve elektrik umuma açık alanlarda devlet tarafından karşılanıyor ama yaşam alanlarında bireysel olarak kullanılan elektrik ve içme suyu kartlı sistem ile aileler tarafından karşılanıyor. 148 ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR
AILE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Polatlı'nın Sarıoba Mahallesi'nde yer alan METİP alanını ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Bakan Selçuk bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu, evlerini ziyaret etti. Selçuk, evini ziyaret ettiği ailenin bebeğini kucağına alıp, sevip ilgilendi. Selçuk beraberinde bulunan Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir'den METİP ile ilgili genel durum hakkında bilgi aldı. Selçuk, sonrasında METİP yerleşkesinde 148 çocuğun eğitim gördüğü Hikmet Uluğbay İlk ve Orta Okulu'nu ziyaret etti.