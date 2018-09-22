Taha Akgül kampa girdi

MACARISTAN'IN
başkenti Budapeşte
'de 20-28 Ekim
tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası
'nın hazırlıklarını sürdüren olimpiyat, dünya ve Avrupa
şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül
, Fenerbahçe
'nin Düzce
'deki Topuk Yaylası Tesisleri
'nde özel kamp yapıyor. Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar
ve 92
kiloda güreşen Hüseyin Gündüz
ile çalışmalara başlayan Taha
'ya, 74
kiloda mindere çıkan Soner Demirtaş
da katılacak. Taha Akgül
, Dünya Şampiyonası
için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediğini söyledi.