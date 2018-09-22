Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Taha Akgül kampa girdi

kampa girdi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Taha Akgül kampa girdi
MACARISTAN'IN başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde özel kamp yapıyor. Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ve 92 kiloda güreşen Hüseyin Gündüz ile çalışmalara başlayan Taha'ya, 74 kiloda mindere çıkan Soner Demirtaş da katılacak. Taha Akgül, Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Akgül kampa girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN