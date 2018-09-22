Yenimahalle’de canlar bir oldu

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, matem oruçlarının tutulduğu Muharrem ayı dolayısıyla Alevi vatandaşlarla Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda buluştu. Oruçların açıldığı mersiyelerin okunduğu oruç açma yemeğinde konuşan Başkan Yaşar, "Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Yolumuz insanı kâmil olmak, bir olmaktır. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, ayrışmadan, yeni Kerbelalara müsaade etmeden bir ve bütün olmaya mecburuz" dedi. Konuklara mercimek çorbası, etsiz kuru fasulye, bulgur pilavı, salata ve hoşaftan oluşan menü ikram edildi. Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen oruç açma yemeğine CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı.