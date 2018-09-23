12 bin metrekare yeşillendirilecek

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Kuşçağız Mahallesi Güngörmüş Sokak güzergâhında, içerisinde yürüyüş ve fitness yolunun, çocuk oyun parkının, kamelya ve dinlenme alanlarının yer alacağı projenin çalışmalarına hız kazandırdı. Vatandaşların evlerine rahat ulaşabilmesi için de dik yokuşlu alanlarda merdiven yapımına başladı. Yeni yapılaşmalarla birlikte sınırları genişleyen, şehirleşme ve kentsel dönüşümde önemli yol kateden Keçiören'in, modern ve estetik çevre düzenlemeleri Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam ettiriliyor. Şehirleşme oranının hızla arttığı Keçiören'de, 12 bin metrekarelik alanda sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları bölgeye daha estetik bir görüntü sağlayacak. Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla bölge daha doğal bir çehreye kavuşacak.