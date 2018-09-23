5 bin kişiye aşure dağıtıldı

ANKARALILAR
ve Ankara
'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi avlusunda aşure dağıtıldı. Düzenlenen aşure dağıtımı etkinliğine AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, AHİD üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dua ile başlanan programda AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman aşurenin birlik ve beraberlik sembolü olduğuna dikkat çekerken, "Peygamberlerin mucizelerinin gerçekleştiği Muharrem ayının ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Geleneğimiz olan aşure aşı aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimiz için güzel bir örnek. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını yüce Allah'tan diliyorum" dedi. Her sene bu etkinlikle bir araya geldiklerini dile getiren Yaman, "Halkımızın yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu ediyor. Böyle bir geleneği devam ettirdiğimizden dolayı ben katılan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Allah hayrımızı kabul eylesin" diye belirtti. Mübarek Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum diyen AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat, "Programda emeği geçen, katkısı olan, bizleri burada sizlerle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin"dedi.