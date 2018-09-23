Bir gün değil her gün kapansın

Dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, başkentte Bahçelievler 7. Cadde araç trafiğine kapatılarak, yol sadece bisikletlilere ve yayalara tahsis edildi. Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bahçelievler 7. Cadde 10.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Başkentin en işlek caddelerinden biri olan Bahçelievler 7. Cadde, bir gün de olsa bisiklet kullananlar ile yürüyüş yapmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin, Ankara'daki büyükelçiler ve çok sayıda davetli bisikletleriyle katıldı. Vatandaşlar Bahçelievler "Keşke trafiğe kapatılsa" diyerek, Bahçelievler'in her zaman böyle olmasını istedi. SÜRÜCÜLERLE UĞRAŞMAKTAN BIKTIK
15 yıldır profesyonel sporcu olan Numan Koçak, "Bahçeli trafiğe kapansın. Çünkü Ankara'da yayaların ve bisikletlilerin artık araç trafiğinden uzak olmasını istiyorum. Yetkililerden bisiklet yollarının arttırılmasını talep ediyorum. Trafikte araç sürücüleriyle uğraşmaktan artık çok sıkıldık. Bisiklet yollarının artırılıp bu şekilde trafiğe kapalı alanlarında daha fazla olmasını istiyorum. Etkinlik gayet başarılı. Başkent'e yakışır bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Her yıl Eylül ayında tekrarlanmalı" diye konuştu. Nilüfer Kuyumcui ise "40'ncı doğum günümde kendime bisiklet hediye aldım. 50 yaşındayım. 10 yıldır kullanıyorum. Kendime yaptığım en güzel yatırım, en güzel hediyeydi. Trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Çok kalabalık bir alan. Burada nefes alamıyorsun. Eskiden Bahçeli denildiği zaman inanılmaz nezih, sakin ve güzel bir yerleşim yeri geliyordu aklımıza. Şimdi çok kalabalık, çok karışık ve trafik inanılmaz. İstiyoruz. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı. Kadir Şıvgın:
70 yaşındayım. 60 yıldır bisiklet kullanıyorum. 7. Cadde'nin trafiğe kapatılmasını istiyorum. Yaya ve bisikletliler rahat girer. Araçlardan girilmiyordu. İnsanlar rahat eder. Mustafa Ayerlikaya:
Emekli öğretmenim. 58 yaşındayım. 20 yıldır bisiklet kullanıyorum. Mutlaka kapatılmalı veya bisiklet yolları yapılmalı. Bahçelievler'in trafiği çok fena, adım atamıyoruz. Kaldırımlarda olmasa düşünemiyorum. Acayip bir trafiği var. Araba nereden olsa gider. Ahmet Sinaplı:
15 yaşındayım. 2 yıldır profesyonel olarak bisiklet sürüyorum. Trafiğe kapansın istiyorum. Trafik olması çok gereksiz. Bahçelievler'in ayrı bir havası var. Halil Can:
27 yaşındayım. Bisikletimi kendim yaptım. Bisiklet tamiri yapıyorum. Böyle değişik bir şey yapmak istedim. Ne bulduysam yaptım. Tencere, korna, kablo... Bahçelievler'de bu yaptığım bisikletle rahat rahat gezmek istiyorum. Caddede trafik çok var. Bunun için bisikletimle giremiyorum.