Çocuklardan geleceğe barış mesajı

Türk Kızılayı Ankara
Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi tarafından geçen yıl 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında başlatılan farklı uyruktan çocuklar ve gönüllüler ile fidan dikimi ve geleceğe barış mesajları veren notların kapsüle doldurulup toprağa gömüldüğü etkinlik bu yıl da düzenlendi. Farklı uyruktan çocuklarla yapılan etkinlikte tüm dünyaya barışın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun gösterilmesi amaçlanıyor. Çocuklar birçoğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerle birlikte fidanlarını dikip can suyunu verdi. Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu da çocuklarla birlikte toprağı kazarak geçen yıl gömülen kapsülleri çıkardı. Hizanlıoğlu daha sonra çıkarılan kapsüllerdeki barış dolu mesajları okudu. BARIŞ ORMANI
Geçen yıl bu tarihlerde önümüzdeki yıllara bir mesaj olsun diye bir etkinlik düzenlendiğini belirten Hizanlıoğlu, "Bir zaman kapsülünü çocuklar toprağa gömdüler. İçine de önümüzdeki yıllarla ilgili dileklerini yerleştirdiler. Burada bir barış ormanı oluşturdular. Geçen yıl da ağaçlar dikilmişti. Bu sene de aynı programın tekrarı var. Çocuklarımız yine önümüzdeki yıllar için dileklerini sunacaklar. Bundan önceki arkadaşlarının dileklerini okuyacaklar bakalım ne kadarı oldu ne kadarı olmadı. Bu etkinlik için buradayız. Maalesef geçen sene dilediklerimiz coğrafyamız için çok gerçekleşmedi. Barış ve huzuru çok fazla göremedik. Coğrafyada ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı ama biz yine bu sene dileklerimizi diliyoruz, bırakıyoruz. İnşallah huzurlu, barış dolu bir yıl olur. Her yıl zaman kapsülümüz açılıp yeniden toprağa gömülecek" ifadelerini kullandı. Fidanların dikilmesi ve kapsüllerin yeni dileklerle yeniden toprağa gömülmesinin ardından bütün ekip hatıra fotoğrafı çektirdi.