Naylon faturayla devlete zarar

Ankara
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti 500 milyon lira zarara uğrattığını tespit ettiği 9 kişiyi 5 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ekiplerinin Ankara, Hatay, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'da faaliyet gösteren 28 mükellef ve 5 mali müşavir ile bu grupla irtibatı bulunduğunu belirlediği çok sayıda firma ve şahısa ait beyanları mercek altına alması sonucu 3 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. 10 KOLİ FATURA
Vergi müfettişlerinin hazırladığı ön rapor doğrultusunda devleti kestikleri naylon faturalarla 500 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin tespit ve yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu illerde halen faaliyet gösteren 12 firmaya ait adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.