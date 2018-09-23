Otomobili traktör yaptılar

BILIŞIM
teknolojileri kullanılarak işlenen suçların önüne geçmek amacıyla kurulan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suçlulara göz açtırmıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan "sanal devriye" ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir sigorta
acentesinin müşterilerin kart bilgilerini kopyalayarak başka kişilere poliçe hazırladığını tespit etti. Acenteyi takibe alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdiğinde acente sahibi B.A.'nın nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydının olduğunu ve sigorta poliçesi üzerinde oynamalar yaparak daha fazla kazanç elde etmek için otomobilleri traktör veya motosiklet gibi gösterdiğini belirledi.