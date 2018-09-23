Otonomi esnafının sorunlarını dinledi

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Akyurt'ta bulunan Otonomi'ye ziyarette bulunarak, galeri esnafıyla bir araya geldi. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Otonomi'de galerileri gezen Başkan Tuna, klasik arabalarla da yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında gördüğü klasik arabalara binen ve araçların yaşı ile genel özellikleri hakkında bilgi alan Başkan Tuna, galeri esnafının taleplerini de tek tek dinledi. Ziyaret sırasında özellikle şehir içi galeri faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen birçok galerinin şehir içinde faaliyet gösterdiğini belirten galeri sahiplerini dinleyen Başkan Tuna, "Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Gerekli tedbirler alınacak" dedi.