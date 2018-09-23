Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Otonomi esnafının sorunlarını dinledi

Otonomi esnafının sorunlarını dinledi

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Otonomi esnafının sorunlarını dinledi
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Akyurt'ta bulunan Otonomi'ye ziyarette bulunarak, galeri esnafıyla bir araya geldi. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Otonomi'de galerileri gezen Başkan Tuna, klasik arabalarla da yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında gördüğü klasik arabalara binen ve araçların yaşı ile genel özellikleri hakkında bilgi alan Başkan Tuna, galeri esnafının taleplerini de tek tek dinledi. Ziyaret sırasında özellikle şehir içi galeri faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen birçok galerinin şehir içinde faaliyet gösterdiğini belirten galeri sahiplerini dinleyen Başkan Tuna, "Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Gerekli tedbirler alınacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otonomi esnafının sorunlarını dinledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN