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Yerel yönetimde uyum vurgusu

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Yerel yönetimde uyum vurgusu
GÜDÜL Belediye Başkanı Hava Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Yalçın İle birlikte gerçekleştirilen ziyarette yerel yöneticiler olarak birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşa hizmet etmenin gerekliliği konusuna vurgu yapıldı. Yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışma gerekliliği konusunda Başkan Yaşar'ın düşüncelerine katıldığını belirten Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, "Ülkemizde birlik ve beraberliğin devamlılığının sağlanması açısından bizim uyum içerisinde olmamız vatandaşın yararına ve hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.
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Yerel yönetimde uyum vurgusu
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