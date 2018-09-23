Yılın Ahisi Muzaffer usta

ANKARA
Valisi Ercan Topaca ile Ankara
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve ANKESOB yöneticileri, Ankara'da 2018 yılı için "Yılın Ahisi" plaketini alan döşeme ve mobilya ustası Muzaffer Balcı'yı işyerinde ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer de hazır bulundu. Ankara'da Yılın Ahisi seçilen Muzaffer Balcı 58 yıldır sektörün içinde olduğunu, 48 yıldır ise kendi işini sürdürdüğünü belirterek mesleğini severek yaptığını, ilerlemiş yaşına rağmen aksatmadan her gün dükkanını açarak mesleğine ilk günkü heyecanla devam ettiğini vurguladı.