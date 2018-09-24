Annesinin şansı Asya Verda

AK Parti Siyaset Akademesi'ne katıldığı sırada hamile olduğunu öğrenen ve bu süreçte çok zorlansa da akademiyi başarıyla bitirerek Türkiye ikincisi ve Ankara birincisi olan Seda Altundal, "Asya Verda adını verdiğimiz kızımız Allah'ın izniyle şans getirdi ve Asya Verda'nın bu bahtının ömür boyu sürmesi için dua ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailece hayranı olduklarını ifade eden Altundal, mezuniyet töreninde kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çekilmesinin kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi. Altundal, "Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim normalde. Yaklaşık iki yıl öğretmenlik yaptım. Sonrasında kendimi geliştirerek siyasetin içerisine girmeye karar verdim. Ankara'ya taşındıktan sonra 2015 yılında AK Parti Çankaya Teşkilatına katıldım. Siyaset Akademisi hep duyduğum bir şeydi zaten. Daha önce de AK Parti'nin düzenlemiş olduğu metin yazarlığı kursuna katılmıştım. Partinin de çeşitli faaliyetlerine gönüllü olarak katıldım. Siyaset Akademisi hep aklımdaydı ve bu yıl eşimle birlikte katılmaya karar verdik. Aralık ayında başvuru yaptığım sırada hamile olduğumu öğrenmiştim. Martta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ilk dersle Siyaset Akademisi başlamıştı. Önce liderimiz daha sonrada Önemli siyasiler derslerde tecrübe paylaşımlarında bulundu" dedi.

BİN 500 KİŞİ KATILDI

Siyaset Akademisi'ndeki deneyimlerle siyasetin içinde yer almak istediğini ifade eden Altundal, "Sadece Ankara'dan 650 kişi katıldı Akademi'ye... Türkiye genelinde eğitimi başarı ile bitiren 6 bin 500 kişi arasında ikinci oldum, Ankara'da da birinci oldum. Siyaset Akademisi tarihinde Ankara'dan Türkiye geneli derece yapan ilk öğrenci bendim. Hamile olduğum için mide bulantım çok oluyordu. Yanımda sürekli yiyecek götürüyordum. Benim için zorluğu buydu. Ders aralarında sürekli yürüyüş yapıyordum. Özellikle not tutmak zor oluyordu. Zor bir süreçten geçtim ama başarı elde ettim. Siyaset Akademisi'ndeki derslerden edindiğim tecrübelerle bende siyaset içerisinde yer almak istiyorum. Pek çoğumuzun siyasete duyduğu ilgilinin kaynağı olan Cumhurbaşkanımızın, öncülüğünde hizmet edebileceğimiz görevlerde bulunmak isterim" diye konuştu.

'O HALDE DEVAM'

MINIK bebeği Asya Verda'nın da siyasetin içerisinde olmasını istediğini söyleyen anne Seda Altundal, "Biz ilk Verda ismini düşündük. Bu eşimle bizim aramızda özel bir isim... Eşimin bana hediye ettiği ilk kitaptaki ana karakterin ismi Verda idi. Verda; Arapça gül demek... Bu Arapça olduğu için birazcık da bizden bir isim alsın istedik. Asya da bizim ilk toprağımız. Asya Verda ismini koyduk. İstiyorumki onun hayatı da siyasetin içinde olsun" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine kaç çocukları olduğunu sorduğunu aktaran Altundal, "İlk çocuk" diye cevap verdiğinde Erdoğan'ın 'O halde devam' yanıtını verdiğini söyledi.