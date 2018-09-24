Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar

Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar
ESKIŞEHIR'DE hırsızlık sonucu elde ettikleri ziynet eşyası ve paraların listesini yaptıkları tespit edilen firarisi iki kardeş ile çalıntı malları satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Polisler, iş yeri güvenlik kameralarından şüphelilerin, hırsızlıktan toplam 700'e yakın suç kaydı bulunan M.A. (16) ve kardeşi A.A. (15) olduğunu belirledi. Ankara Çocuk Eğitimevi'nden 1 Eylül'de firar eden ve 4 suçtan aranan A.A. ile 30 Temmuz'da İstanbul Çocuk Eğitimevi'nden kaçan ve 4 suçtan aranan M.A. kardeşler, Şarhöyük Mahallesi Marmaris Sokak'ta annelerine ait evde, çalıntı malları satın aldığı ileri sürülen F.K. ise Vadişehir Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. 2 kardeş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, çalıntı malları satın alan F.K adliyeye sevk edilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN