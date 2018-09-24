Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar

ESKIŞEHIR'DE
hırsızlık sonucu elde ettikleri ziynet eşyası ve paraların listesini yaptıkları tespit edilen çocuk eğitimevi
firarisi iki kardeş ile çalıntı malları satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Polisler, iş yeri güvenlik kameralarından şüphelilerin, hırsızlıktan toplam 700'e yakın suç kaydı bulunan M.A. (16) ve kardeşi A.A. (15) olduğunu belirledi. Ankara Çocuk Eğitimevi'nden 1 Eylül'de firar eden ve 4 suçtan aranan A.A. ile 30 Temmuz'da İstanbul Çocuk Eğitimevi'nden kaçan ve 4 suçtan aranan M.A. kardeşler, Şarhöyük Mahallesi Marmaris Sokak'ta annelerine ait evde, çalıntı malları satın aldığı ileri sürülen F.K. ise Vadişehir Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. 2 kardeş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, çalıntı malları satın alan F.K adliyeye sevk edilecek.