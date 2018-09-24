Gençler hız kesmiyor

GENÇLERBIRLIĞI'NIN Ümraniyespor'u 2-0
yendiği maçta başkent
ekibinin 2
. golünü kaydeden Nadir Çiftçi
bu
sezon toplamda 3
. golünü
attı. Kırmızı-siyah
lıların
yaz transfer döneminde İskoç
ekibi Celtic
'den kadrosuna
kattığı 26
yaşındaki
forvet oyuncusu
attığı 3
golün hepsini
de oyuna sonradan
girdiği karşılaşmalarda
kaydetti. Altınordu, Eskişehirspor
ve Ümraniyespor
ağlarını sarsan
golcü oyuncu 6
karşılaşmada
sadece 70
dakika süre
aldı. 70
dakikada 3
gol
bulan Nadir Çiftçi
, bu
gollerin hepsini oyuna
girdikten 1
dakika
sonra kaydetti. KAYIPSIZ
GİDİYORUZ KARŞILAŞMANIN
ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri
, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve bu şekilde kazanma alışkanlıklarının sürmesi gerektiğini söyledi. Ümraniyespor
'un sahasında etkili oynayan bir ekip olduğunu belirten Sözeri
, "Zor bir maç bekliyorduk. Öyle oldu. İlk yarı rüzgara karşı oynadık. Oyunu yönetemedik. Etkili olamadık. İkinci yarı rüzgarı arkamıza aldık. Selçuk Şahin
ile Sessegnon
'u yan yana oynattık. Daha iyi oynadık. Net bir galibiyet aldık, mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig
" ifadelerini kullandı. Spor Toto 1. Lig
'de 6
'da 6
yaparak devam ettiklerinin altını çizen Sözeri
, "Kayıpsız gidiyoruz. Dolu dolu 28
lig maçımız daha var. Rehavete kapılmadan kazanma alışkanlığımızı sürdürerek devam etme amacındayız. Oyuncularımı sıcak havadaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Başkent ekibi 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada golleri Alper ve Nadir kaydetti
Gençlerbirliği
, Spor Toto 1. Lig, 6.
hafta mücadelesinde İstanbul
temsilcisi Ümraniyespor
'u 2-0
mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 62. dakikada Alper Uludağ
ve 83
. dakikada Nadir Çiftçi
kaydetti. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 18
'e yükseltti. Gençlerbirliği
maça Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Claro
, Arnason
, Alper Uludağ
, Yasin Pehlivan
, Selçuk Şahin
, Ahmet İlhan Özek
, Sessegnon
, Jailton
ve Nobre
on biriyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk 45
dakika 0-0
berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 2
.yarısına Gençlerbirliği
etkili başladı. 56
. dakikada Ahmet İlhan'
ın yaptığı ortayı Alper
kafa ile kaleye gönderdi. Direğe çarpan top auta gitti. 62
.dakikada Alper
şık çalımlarla soldan ceza sahasına girip, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Gençlerbirliği 1-0
öne geçti. 81
. dakikada ceza sahası dışından Leandrinho
'nun kullandığı serbest vuruşta top Hakan Arıkan
'da kaldı. 83
. dakikada Selçuk Şahin
'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir Çiftç
i, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderip, farkı 2
'ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği Ümraniyespor
'u 2-0
mağlup etti. Bu sonuçla 6
maçını da kazanan Kırmızı-Siyahlılar
, 18
puanla liderliğini sürdürdü.