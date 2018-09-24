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Gençler hız kesmiyor

1. Lig’in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor’u mağlup etti

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Gençler hız kesmiyor
GENÇLERBIRLIĞI'NIN
Ümraniyespor'u 2-0 yendiği maçta başkent ekibinin 2. golünü kaydeden Nadir Çiftçi bu sezon toplamda 3. golünü attı. Kırmızı-siyahlıların yaz transfer döneminde İskoç ekibi Celtic'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu attığı 3 golün hepsini de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti. Altınordu, Eskişehirspor ve Ümraniyespor ağlarını sarsan golcü oyuncu 6 karşılaşmada sadece 70 dakika süre aldı. 70 dakikada 3 gol bulan Nadir Çiftçi, bu gollerin hepsini oyuna girdikten 1 dakika sonra kaydetti.
GİDİYORUZ
KARŞILAŞMANIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve bu şekilde kazanma alışkanlıklarının sürmesi gerektiğini söyledi. Ümraniyespor'un sahasında etkili oynayan bir ekip olduğunu belirten Sözeri, "Zor bir maç bekliyorduk. Öyle oldu. İlk yarı rüzgara karşı oynadık. Oyunu yönetemedik. Etkili olamadık. İkinci yarı rüzgarı arkamıza aldık. Selçuk Şahin ile Sessegnon'u yan yana oynattık. Daha iyi oynadık. Net bir galibiyet aldık, mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı. Spor Toto 1. Lig'de 6'da 6 yaparak devam ettiklerinin altını çizen Sözeri, "Kayıpsız gidiyoruz. Dolu dolu 28 lig maçımız daha var. Rehavete kapılmadan kazanma alışkanlığımızı sürdürerek devam etme amacındayız. Oyuncularımı sıcak havadaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Başkent ekibi 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada golleri Alper ve Nadir kaydetti
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig, 6. hafta mücadelesinde İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 62. dakikada Alper Uludağ ve 83. dakikada Nadir Çiftçi kaydetti. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Gençlerbirliği maça Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Sessegnon, Jailton ve Nobre on biriyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk 45 dakika 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 2.yarısına Gençlerbirliği etkili başladı. 56. dakikada Ahmet İlhan'ın yaptığı ortayı Alper kafa ile kaleye gönderdi. Direğe çarpan top auta gitti. 62.dakikada Alper şık çalımlarla soldan ceza sahasına girip, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. 81. dakikada ceza sahası dışından Leandrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top Hakan Arıkan'da kaldı. 83. dakikada Selçuk Şahin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nadir Çiftçi, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderip, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 6 maçını da kazanan Kırmızı-Siyahlılar, 18 puanla liderliğini sürdürdü.
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Gençler hız kesmiyor
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