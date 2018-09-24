Türk Telekom uzatmalarda kazandı

TÜRK Telekom 18. Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
kapsamında karşılaştığı Pınar Karşıyaka
'yı uzatmalara giden maç
sonucunda 93-89
mağlup etti. Başkent temsilcisi
sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
beşincilik
maçında karşılaştığı Pınar Karşıyaka
'yı 93-89
mağlup etti ve turnuvayı beşinci sırada
tamamladı. Türk Telekom
maça Landsberg
, Metin
, Redding
, Yunus Emre
ve Stimac
beşiyle başladı. İlk
çeyrek 26-19 Karşıyaka
üstünlüğü ile sona erdi.
Son bölümde pota altında
etkili olan Karşıyaka
devreyi 30-40
önde
tamamladı. Walker
'ın üçlüğü ile çeyrek 57-59 Karşıyaka
üstünlüğü ile sona erdi. Son 30
saniyesine 80-79 Telekom
üstünlüğü ile girilen karşılaşma 81-81
'lik eşitlikle uzatmaya gitti.Stimac
ile sayılar bulan Telekom
karşısında Karşıyaka
pota altında etkili oldu. Dış şutlardan da istediği
isabetleri bulamayan Karşıyaka 4
sayı geri
düştü ve karşılaşma 93-89 Telekom
üstünlüğü
ile sona erdi. Karşıyaka
turnuvayı 6
. Sırada
tamamlarken, Telekom
bu galibiyet ile turnuvayı 5
. sırada tamamladı. 22
sayı kaydeden Vladimir Stimac
karşılaşmanın
en skorer ismi
oldu.