Türk Telekom uzatmalarda kazandı

BUGÜN NELER OLDU

kapsamında karşılaştığı'yı uzatmalara giden maçsonucundamağlup etti. Başkent temsilcisisezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığıbeşincilikmaçında karşılaştığı'yımağlup etti ve turnuvayı beşinci sıradatamamladı.maçavebeşiyle başladı. İlkçeyreküstünlüğü ile sona erdi.Son bölümde pota altındaetkili olan Karşıyakadevreyiöndetamamladı.'ın üçlüğü ile çeyreküstünlüğü ile sona erdi. Sonsaniyesineüstünlüğü ile girilen karşılaşma'lik eşitlikle uzatmaya gitti.ile sayılar bulankarşısında Karşıyakapota altında etkili oldu. Dış şutlardan da istediğiisabetleri bulamayansayı geridüştü ve karşılaşmaüstünlüğüile sona erdi.turnuvayı. Sıradatamamlarken,bu galibiyet ile turnuvayı. sırada tamamladı.sayı kaydedenkarşılaşmanınen skorer ismioldu.