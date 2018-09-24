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uzatmalarda kazandı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Türk Telekom uzatmalarda kazandı
TÜRK Telekom 18. Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası kapsamında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı uzatmalara giden maç sonucunda 93-89 mağlup etti. Başkent temsilcisi sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası beşincilik maçında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 93-89 mağlup etti ve turnuvayı beşinci sırada tamamladı. Türk Telekom maça Landsberg, Metin, Redding, Yunus Emre ve Stimac beşiyle başladı. İlk çeyrek 26-19 Karşıyaka üstünlüğü ile sona erdi. Son bölümde pota altında etkili olan Karşıyaka devreyi 30-40 önde tamamladı. Walker'ın üçlüğü ile çeyrek 57-59 Karşıyaka üstünlüğü ile sona erdi. Son 30 saniyesine 80-79 Telekom üstünlüğü ile girilen karşılaşma 81-81'lik eşitlikle uzatmaya gitti.Stimac ile sayılar bulan Telekom karşısında Karşıyaka pota altında etkili oldu. Dış şutlardan da istediği isabetleri bulamayan Karşıyaka 4 sayı geri düştü ve karşılaşma 93-89 Telekom üstünlüğü ile sona erdi. Karşıyaka turnuvayı 6. Sırada tamamlarken, Telekom bu galibiyet ile turnuvayı 5. sırada tamamladı. 22 sayı kaydeden Vladimir Stimac karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
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Türk Telekom uzatmalarda kazandı
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