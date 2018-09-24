Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne görkemli açılış

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Eğitimde, sanayide, tarımda büyüyen gelişen Gölbaşımızın cazibe merkezi olmasına sebep olan bu uğurda hizmet etmeye çalışan bu tesis gibi birçok tesisin yenilenmesin de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Açılışını yaptığımız pazar yeri Ankara'nın en büyük pazar yeri. Bunun altında 200 araçlık kapalı otopark var. Çocuk grubu ve ayrıca yeşil alanının da olduğu bir yer. Üst katında ise 700 kişilik çok amaçlı salon, üstünde de hanımlara özel lokal var. Spor tesisi ve çocukların da vakit geçireceği bir alan yaptık. Alt katta paylaşım noktası ve zabıta merkezimiz ayrıca engelliler için de ayrılmış mekânlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

200 ARAÇLIK OTOPARKLI PAZAR

Sosyal tesisin içinde zabıta merkezi, beyaz masa, engelliler merkezi, 7 adet tam donanımlı derslik, paylaşım noktası ile mescit alanları yer alıyor. Nisan ayında açılan Seğmenler Pazar yeri ise modern yapısı ve 200 araçlık kapalı otoparkı ile dikkat çekiyor. 4078 metrekare alan üzerine inşa edilen Pazar yeri, pazarcı esnafının ve vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirilenmiş.