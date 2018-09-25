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31 büfe için kura çekildi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
31 büfe için kura çekildi
genelinde 421 ekmek satış büfesi bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın sözleşmesi sona eren, boş kalan ya da çeşitli nedenlerle işletilemeyen 31 büfesi için kura çekilişi düzenlendi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişinde, büfeler yeni sahiplerine teslim edildi. Halk Ekmek satış büfelerine işletme hakkı kazanmak için 200'e yakın başvuru olduğunu belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, "Tüm katılımcıların gözleri önünde şeffaf bir şekilde çekiliş yapıldığı için büfe başvurusunda bulunanlar itiraz etmiyorlar. Halkımız son derece memnun, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çekilişte büfe çıkmasa bile bir dahaki sefere şanslarını deniyorlar" dedi.
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31 büfe için kura çekildi
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