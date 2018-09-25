55 gönüllü vatandaş 55 ünite kan verdi

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi kan bağışlamanın önemine vurgu yapmak üzere Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı. Vatandaşlar 35 ünite, belediye personeli de 20 ünite kan bağışında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına her zaman destek olacaklarını belirterek"Türk Kızılayı'na destek olmak ve halkımızın daha da bilinçlenmesi için bu kampanyayı başlattık" dedi.