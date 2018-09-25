Beypazarı Gençlik 3 puanla başladı

ANKARA Süper Amatör Lig
'de mücadele
verecek olan Beypazarı Belediye Gençlik Spor 2018- 2019
futbol sezonuna
galibiyetle başladı. Beypazarı Belediye Gençlik Spor
, sezonun açılış mücadelesinde kendi
evinde Devlet Tiyatroları Spor
'u ağırladı. İlk yarıya
hızlı başlayan Beypazarı Belediye Gençlik Spor
, Emirhan
ve Faruk
'la 24
ve 32
'nci dakikalarda bulduğu
gollerle maçı 2-0
kazandı. Maçı izleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
maç sonunda galibiyetten memnun
olduğunu ve takımı kutladığını belirtti.