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Beypazarı Gençlik 3 puanla başladı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Beypazarı Gençlik 3 puanla başladı
ANKARA Süper Amatör Lig'de mücadele verecek olan Beypazarı Belediye Gençlik Spor 2018- 2019 futbol sezonuna galibiyetle başladı. Beypazarı Belediye Gençlik Spor, sezonun açılış mücadelesinde kendi evinde Devlet Tiyatroları Spor'u ağırladı. İlk yarıya hızlı başlayan Beypazarı Belediye Gençlik Spor, Emirhan ve Faruk'la 24 ve 32'nci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Maçı izleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan maç sonunda galibiyetten memnun olduğunu ve takımı kutladığını belirtti.
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Beypazarı Gençlik 3 puanla başladı
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