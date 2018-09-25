Bin 250 öğrenciye eğitim desteği

YENIMAHALLE'DE ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere 'Eğitime Destek Projesi' kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi
, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitimlere başladı. Sabahın erken saatlerinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan AVM
Kurs Merkezi ve Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi
'ne gelen öğrenciler, ilk ders heyecanı yaşadı. Toplamda bin 250 öğrencinin ders başı yaptığı kurslarda, tam donanımlı öğretmenleriyle sınavlara hazırlanacak olan öğrenciler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, kendilerine sunulan imkândan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.