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Bin 250 öğrenciye eğitim desteği

‘eğitime destek projesi’ kapsamında açtığı kurslarla bin 250 öğrenciye ücretsiz eğitim dersleri vermeye başladı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Bin 250 öğrenciye eğitim desteği
YENIMAHALLE'DE ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere 'Eğitime Destek Projesi' kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren , yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitimlere başladı. Sabahın erken saatlerinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi, Batıkent Meydan Kurs Merkezi ve Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle 'ne gelen öğrenciler, ilk ders heyecanı yaşadı. Toplamda bin 250 öğrencinin ders başı yaptığı kurslarda, tam donanımlı öğretmenleriyle sınavlara hazırlanacak olan öğrenciler, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, kendilerine sunulan imkândan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
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Bin 250 öğrenciye eğitim desteği
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