Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çankaya’da sır cinayet

Çankaya’da sır

41 yaşındaki , üzerindeki Ormanı’nda tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Çankaya’da sır cinayet
Olay, gece yarısı Çankaya'da meydana geldi.Oran Mahallesi'nde Panora Tepe mevkiinde bulunan vatandaşlar, birkaç el silah sesi duyarak polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, 'nın kenarında bulunan Ormanı'nda yerde hareketsiz yatan 'i gördü. Kısa süre sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMERALAR İNCELENİYOR
Hemen çevre güvenliğini alan polis ekipleri, civarda arama çalışması başlattı. Yol üzerinde ve orman alanında bulunan mermi kovanlarını korumaya alan ekipler, cenazenin etrafını da şerit çekerek kapattı. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlenmeye alınırken, civarda yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvuruldu. Şahsın yakınlarıyla irtibata geçen Büro polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çankaya’da sır cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN