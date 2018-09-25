Çankaya’da sır cinayet

Olay, gece yarısı Çankaya'da meydana geldi.Oran Mahallesi'nde Panora Tepe mevkiinde bulunan vatandaşlar, birkaç el silah sesi duyarak polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, Turan Güneş Bulvarı
'nın kenarında bulunan ODTÜ
Ormanı'nda yerde hareketsiz yatan Levent Cengiz
'i gördü. Kısa süre sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi. KAMERALAR İNCELENİYOR
Hemen çevre güvenliğini alan polis ekipleri, civarda arama çalışması başlattı. Yol üzerinde ve orman alanında bulunan mermi kovanlarını korumaya alan ekipler, cenazenin etrafını da şerit çekerek kapattı. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlenmeye alınırken, civarda yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvuruldu. Şahsın yakınlarıyla irtibata geçen Cinayet
Büro polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.