Hazal ATEŞ: Başkentte ittifak!

Yeni yasama yılı için geri sayım başladı. Yerel seçim maratonu da çoktan başladı. "Halkın istediği isimleri aday yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahadaki vizyonu da ortaya koydu. Türkiye yeni sistemle her alanda lig atlarken, teşkilatlarla beraber belediyeler de yenilenecek. Hızlandırılmış icraat dönemini omuzlayacak kadrolarla yola devam edilecek. Bu süreçte kalkınma alanında da büyük hamlelere tanıklık edeceğiz. Yenilikler her alanda kendini hissettirecek.

Belediyelerin de icra gücü artırılacak.

Mali kaynaklar güçlendirilecek.

Halkla bütünleşme sürecinde iletişim stratejisi güçlenecek.

AK Parti yönetimi de geçen hafta toplanarak Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları masaya yatırdı. MHP ile ittifak görüşmelerini değerlendirdi. MHP ile temaslar bu hafta başlayacak. Hedef de "tabanda ittifakı" sağlamaya dönük olacak.

Bu sürece ilişkin görüşmeleri de Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yürütecek. Ön plana çıkan, rakiplere yakın illerde ittifak… Örneğin, Ankara, İstanbul'da AK Parti'nin desteklenmesi öngörülüyor. Diğer yandan Adana, Mersin gibi illerde de MHP adaylarına destek verilmesi düşünülüyor.

Belediye yönetiminde, meclis üyeliklerinde destek veren partiden isimler de yer alacak. Oranlar ise görüşmeler neticesinde belirlenecek.

Yerel yönetim deyip geçmeyin. Son 16 yılda iktidar olan AK Parti'nin motoru. Kendisi de belediye başkanlığından gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki mesajı:

"Şehirlerine yük olan değil, parti ve partimizi omuzlayanlarla yola devam edeceğiz!" AK Parti, mevcut başkanların vatandaş ilişkisinden yatırımlara kadar birçok başlıkta karnesine bakacak. Karnesi zayıf olanlarla yollar ayrılacak. Tabii bu süreçte emekli olmak, mola vermek isteyenler de olacaktır.

Yerel seçimlerde de tecrübeli kadrolar genç yüzlerle takviye edilecek. Mart 2019'da yapılacak seçimlerde en çok merak edilen illerin başında Başkent Ankara ve İstanbul geliyor. Biri ülkenin kalbi, beyni, diğeri de finans, ticaret merkezi.

Hadi hayırlısı!

Yerel seçimler de Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi büyük önem taşıyor.

Çünkü AK Parti'nin motoru yerel yönetimler de yeni sistemi omuzlayacak temel güç olacak.