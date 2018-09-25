Okurken tasarlayıp tecrübe kazanacaklar

ANKARA
Valiliği, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yapılan Ahmet Yesevi Lisesi Mobilya Bölümü ek hizmet binası sona erdi. Yeni yapılan ek binada verilecek hizmetlere değinen Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "Meslek lisesine kazandırdığımız bu yeni tesis ile öğrencilerimiz, bilgisayar programlama ile çizim yapmaya, kendi tasarımlarını oluşturmaya başlayacaklar, bu tasarımları 3D yazıcılarda modelleyip, CNC makineleri aracılığı ile işleyebilecekler. Ayrıca tasarladıkları modelleri Siteler esnafı alacak, değişiklikler isteyecek yani daha okul bitmeden, okul döner sermayesine bir katkı, öğrencimize ise tecrübe kazandıracak" dedi.