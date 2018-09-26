Devlet Tiyatroları seyirciyle buluşuyor

YENI tiyatro sezonunda 70'inci yılını kutlayacak olan Devlet Tiyatroları sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Sanatçılar ise perdelerin açılmasına bir hafta kala prova çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor Sezona 32 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 2 Ekim gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sahnelerde kostümsüz ve doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan oyuncular, provaların en heyecanlı döneminde oldukları görüşünde birleşiyor. Devlet Tiyatroları, sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de birçok ilki gerçekleştirecek. "TIR Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde çocuk ve gençler tiyatro oyunlarıyla buluşturulacak, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilecek ve kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmaları yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacak. Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuvarında en fazla yeni oyun Ankara
'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2018-2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak. 'Tahtsız Kraliçe', 'Reis Bey', 'Kış Masalı', 'Misafir', 'Divane Ağaç' (Yunus Emre), 'Ben Anadolu', 'Sevda Dolu Bir Yaz' ve 'Suç ve Ceza' Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan. 'Tahtsız Kraliçe' Şinasi Sahnesinde, 'Reis Bey' Küçük Tiyatroda, 'Kış Masalı' Akün Sahnesinde, 'Misafir' Altındağ Tiyatro Sahnesinde, 'Divane Ağaç' (Yunus Emre) İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesinde, 'Ben Anadolu' Stüdyo Sahnede, 'Sevda Dolu Bir Yaz' Ziraat Sahnesinde ve 'Suç ve Ceza' Cüneyt Gökçer Sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.