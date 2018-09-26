Kupada başkent günü

Turkuvaz Medya
'nın futbolseverlerle
buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur
heyecanı
dün oynanan karşılaşmalarla
başladı. 3
. Tur maçlarının
ikinci gününde başkenti temsil
eden 5
takım bugün sahaya
çıkacak. 14:00
'da 2. Lig
'de
mücadele eden Hacettepespor
deplasmanda Van B.B
ile karşılaşacak.
Yine saat 14:00
'da 1. Lig'
de mücadele eden Osmanlıspor
deplasmanda Kilis Belediyespor
ile karşı karşıya
gelecek. Saat 14.30'da Etimesgutspor
deplasmanda Karaman Belediyespor
ile karşılaşacak. Saat 15:00'da başlayacak
karşılaşmada Bugsaşspor Bucak Belediyespor
'un konuğu olacak.
Başkenti Süper Lig
'de temsil eden tek
takım olan Ankaragücü
ise 19:00
'da
sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler Yenikent Osmanlı Stadı
'nda oynanacak
maçta 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor
ile karşı karşıya gelecek. ANKARAGÜCÜ'NDE 3 EKSIK Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
maçında Serik Belediyespor
ile karşılaşacak olan Ankaragücü
çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde güç kuvvet çalışması yapan sarı-lacivertliler daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Serik Belediyespor
maçı öncesi Ankaragücü'
nde 3 eksik bulunuyor. Sol arka alt adalesinde yırtık bulunan Thomas,
sağ üst arka adale zarında yırtık bulunan Moulin
ve sağ arka çapraz bağda yırtığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş
karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan maçın bilet fiyatları da belli oldu biletler 20, 25, 30, 75 ve 100 TL
'den satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada sezonluk kombinelerin karşılaşmada geçerli olacağı belirtildi.