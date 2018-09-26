Kupada başkent günü

BUGÜN NELER OLDU

'nın futbolseverlerlebuluşturduğuheyecanıdün oynanan karşılaşmalarlabaşladı.. Tur maçlarınınikinci gününde başkenti temsiledentakım bugün sahayaçıkacak.'da'demücadele edendeplasmandaile karşılaşacak.Yine saat'dade mücadele edendeplasmandaile karşı karşıyagelecek. Saat 14.30'dadeplasmandaile karşılaşacak. Saat 15:00'da başlayacakkarşılaşmada'un konuğu olacak.Başkenti'de temsil eden tektakım olanise'dasahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler'nda oynanacakmaçta 3. Lig temsilcisiile karşı karşıya gelecek.maçındaile karşılaşacak olançalışmalarına devam etti.yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde güç kuvvet çalışması yapan sarı-lacivertliler daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sol arka alt adalesinde yırtık bulunansağ üst arka adale zarında yırtık bulunanve sağ arka çapraz bağda yırtığı bulunankarşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan maçın bilet fiyatları da belli oldu biletler'den satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada sezonluk kombinelerin karşılaşmada geçerli olacağı belirtildi.