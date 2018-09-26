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Kupada başkent günü

3. Tur maçlarında bugün takımları sahne alıyor. Ankaragücü kendi evinde, Hacettepespor, Osmanlıspor, Etimesgut Belediyespor ve Bugsaşspor deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kupada başkent günü
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı. 3. Tur maçlarının ikinci gününde başkenti temsil eden 5 takım bugün sahaya çıkacak. 14:00'da 2. Lig'de mücadele eden Hacettepespor deplasmanda Van B.B ile karşılaşacak. Yine saat 14:00'da 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da Etimesgutspor deplasmanda Karaman Belediyespor ile karşılaşacak. Saat 15:00'da başlayacak karşılaşmada Bugsaşspor Bucak Belediyespor'un konuğu olacak. Başkenti Süper Lig'de temsil eden tek takım olan Ankaragücü ise 19:00'da sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçta 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

ANKARAGÜCÜ'NDE 3 EKSIK
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Ankaragücü çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde güç kuvvet çalışması yapan sarı-lacivertliler daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Başkent ekibi antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Serik Belediyespor maçı öncesi Ankaragücü'nde 3 eksik bulunuyor. Sol arka alt adalesinde yırtık bulunan Thomas, sağ üst arka adale zarında yırtık bulunan Moulin ve sağ arka çapraz bağda yırtığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan maçın bilet fiyatları da belli oldu biletler 20, 25, 30, 75 ve 100 TL'den satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada sezonluk kombinelerin karşılaşmada geçerli olacağı belirtildi.
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