Okuma odası yakında hizmette

KEÇIÖREN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların da talebiyle Çiçekli Merkez Camisi
'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmasıyla caminin abdesthanesi yenilenerek daha sağlıklı bir ortam sağlandı. Ayrıca vatandaşların dini vecibelerini yerine getirdikten sonra dinlenmesi ve okumalar gerçekleştirmesi için yapılan okuma odasının yapımında sona yaklaşıldı. Çiçekli Merkez Camisi'nde Kuran kursuna gelen öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği okuma odası, cami cemaatine de tanışma, kaynaşma ve sosyal dayanışma ortamı sunacak. Camilerin, dini vecibelerin yerine getirildiği kutsal mekanlar olmasının yanı sıra toplumdaki kültürel gelişmelere de merkez olması için desteklenmesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Kutsal mekanımız olan camilerin bakımlı ve temiz olması oldukça önemli. Keçiören Belediyesi
olarak camilerimize her fırsatta bakım ve tadilat desteği sunuyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'Oku' ile başlar. Bu anlamda Çiçekli Merkez Camisi'nde yapımını sürdürdüğümüz okuma odasını oldukça önemsiyorum.