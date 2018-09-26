Osmanlıspor’da kupa mesaisi

ZIRAAT Türkiye Kupası
'nda deplasmanda Kilis Belediyespor
'la karşılaşacak olan
Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına
başladı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
'unda deplasmanda Kilis Belediyespor
'la karşılaşacak
olan mor-sarılılar, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde çalıştı. Kupa
maçının sentetik zemine
sahip Kilis 7 Aralık Stadı
'nda oynanmasından
dolayı, takım antrenmanı
sentetik zeminli Keçiören Akpete Stadı
'nda yaptı. Dar alanda çeşitli
pas organizasyonlarında bulunan
mor-sarılılar oynadığı maçla
antrenmanı sonlandırdı.