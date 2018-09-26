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Osmanlıspor’da kupa mesaisi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Osmanlıspor’da kupa mesaisi
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kilis Belediyespor'la karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda deplasmanda Kilis Belediyespor'la karşılaşacak olan mor-sarılılar, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çalıştı. Kupa maçının sentetik zemine sahip Kilis 7 Aralık Stadı'nda oynanmasından dolayı, takım antrenmanı sentetik zeminli Keçiören Akpete Stadı'nda yaptı. Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar oynadığı maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Osmanlıspor’da kupa mesaisi
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