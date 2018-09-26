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Otomobil kampana üzerinde yol aldı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Otomobil kampana üzerinde yol aldı
'DA sağ arka tekeri olmadan kampana üzerinde ilerleyen otomobili görenler gözlerine inanamadı. Keçiören'de yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, sağ arka tekeri olmadan kampana üzerinde yol aldı. Bağlum'dan Ufuktepe istikametinde kilometrelerce mesafe kat eden otomobili, gören başka bir sürücü o anları cep telefonu ile kaydederken, bir yandan da şaşkınlığını gizleyemedi. Arka plakası düşmek üzere olan ve şeritler arasında sinyal vermeksizin geçiş yapan otomobilin, asfalta sürtünen metal aksamından çıkan kıvılcımlar da faciaya davetiye çıkardı.
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Otomobil kampana üzerinde yol aldı
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