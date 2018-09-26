Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

'nin'ye kazandırdığı, ilçenin'üncü yarı olimpik yüzme havuzu olan'nde çocuk yüzme kursları başladı. Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan havuzda, bine yakınminik yüzme öğreniyor.'er haftalık periyotlar halindevegünleri 1'er saatten toplamsaat,uzman antrenör tarafından verilen yüzme derslerine mahalle sakinlerinin ilgisi de büyük oldu.Yaş veyaş aralığındaki çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslara kayıtlar ise devam ediyor.halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan"Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için sporu yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. İlçemizin'üncü yüzme havuzu hayırlı olsun" dedi.