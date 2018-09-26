Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor

YENIMAHALLE Belediyesi
'nin Şentepe
'ye kazandırdığı, ilçenin 4
'üncü yarı olimpik yüzme havuzu olan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri
'nde çocuk yüzme kursları başladı. Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan havuzda, bine yakın Şentepeli
minik yüzme öğreniyor. 4
'er haftalık periyotlar halinde Cumartesi
ve Pazar
günleri 1'er saatten toplam 8
saat, 18
uzman antrenör tarafından verilen yüzme derslerine mahalle sakinlerinin ilgisi de büyük oldu. 4-6
Yaş ve 6-14
yaş aralığındaki çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Yenimahalle
halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
"Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için sporu yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. İlçemizin 4
'üncü yüzme havuzu hayırlı olsun" dedi.