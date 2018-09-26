Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor

çocuklar yüzmeyi öğreniyor

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor
YENIMAHALLE Belediyesi'nin Şentepe'ye kazandırdığı, ilçenin 4'üncü yarı olimpik yüzme havuzu olan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde çocuk yüzme kursları başladı. Geçtiğimiz hafta faaliyete başlayan havuzda, bine yakın Şentepeli minik yüzme öğreniyor. 4'er haftalık periyotlar halinde Cumartesi ve Pazar günleri 1'er saatten toplam 8 saat, 18 uzman antrenör tarafından verilen yüzme derslerine mahalle sakinlerinin ilgisi de büyük oldu. 4-6 Yaş ve 6-14 yaş aralığındaki çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslara kayıtlar ise devam ediyor. Yenimahalle halkının spor, sanat ve kültürel alanlarda eksik kalmaması, özellikle çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerinin sağlanması ve sağlıklı bireyler olarak yaşaması için sporu yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. İlçemizin 4'üncü yüzme havuzu hayırlı olsun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şentepeli çocuklar yüzmeyi öğreniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN