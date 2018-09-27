Ablaya kaza kurşunu

Olay, 21 Eylül Cuma günü Yenimahalle'de meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen baba, arabasında meydana gelen arızadan dolayı çocukları Muhammed Ali B. (12) ve Havva Nur B. (14) ile birlikte İvedik Organize Sanayi Sitesi'ne gitti. Baba işyerinin ustasıyla birlikte arabanın arızalanan parçasını almaya giderken, çocuklarını da işyerine ait ofise bıraktı. İddiaya göre çocuklar burada oyun oynarken Muhammed Ali B., gördüğü pompalı tüfeği oyuncak sanarak eline aldı. Muhammed Ali B.'nin ablasına doğrulttuğu silah bir anda ateş aldı. Kurşun göğsüne isabet eden Havva Nur B. yere yığılırken, Muhammed Ali B. olayın şokuyla bağırarak kendini dışarıya attı. Muhammed Ali B.'nin çığlıklarını duyan çevre esnafı, olay yerine koştuğunda kanlar içinde yerde yatan küçük kızı gördü. Durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildiren vatandaşlar, bir yandan da küçük kıza ilk müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Havva Nur B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 'BEN ABLAMI VURDUM'
BIR feryat duyduğunu ve ondan sonra olay yerine koştuğunu belirten bir esnaf, "Küçük bir çocuk feryat ediyordu. Bizde ne oldu diye oraya koştuk. Çocuk, 'ben ablamı vurdum' diye bağırıyordu. 12 yaşındaki bir çocuk, galiba 14 yaşındaki kız çocuğunu vurmuş. Silahın ofiste olduğu söyleniyor. Ben tam olarak görmedim. Çocuk ablasıyla oynarken kaza
yla bir şeyler olmuş. Sağlıkçılar geldi ama çocuğu kurtaramadılar. Babası perişan olmuştu. Kendini yerden yere vuruyordu. Babasıyla dükkan sahibi parça almaya gitmiş, hava sıcak diye de çocukları ofise bırakmışlar. O sırada olan oldu galiba" dedi. Ölen kızın lise 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Acı olayı duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, bazı sınıf arkadaşları Havva Nur B.'nin fotoğrafını sosyal medyada "Unutulmayacaksın" başlığıyla paylaştı.