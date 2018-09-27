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Altındağ fırtınası devam ediyor

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Altındağ fırtınası devam ediyor
TFF 3. Lig'den Ankara'yı kupada temsil eden tek takım olan Altındağ Belediyespor Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Manisaspor'u 3-0 mağlup etti. Altındağ Belediyespor'un gollerini 8. dakikada Kayhan Arduç, 45+4. dakikada Bülent Kalecikli ve 51. Dakikada penaltıdan Burhanettin Çakırefe kaydetti. Altındağ Belediyespor maça Hasan, Barış, Berkay, Bülent, Melih, Kayhan, Hüseyin, Sedat, Barış, Furkan ve Burhanettin on biriyle çıktı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen Altındağ ekibi rakibine gol şansı vermedi.
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Altındağ fırtınası devam ediyor
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