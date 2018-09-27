Altındağ fırtınası devam ediyor

TFF 3. Lig'den Ankara'yı
kupada temsil eden tek takım olan Altındağ Belediyespor Keçiören Aktepe Stadı'nda
oynanan maçta Manisaspor'u 3-0
mağlup etti. Altındağ Belediyespor'un
gollerini 8. dakikada Kayhan Arduç, 45+4. dakikada Bülent Kalecikli
ve 51. Dakikada
penaltıdan Burhanettin Çakırefe
kaydetti. Altındağ Belediyespor
maça Hasan, Barış, Berkay, Bülent, Melih, Kayhan, Hüseyin, Sedat, Barış, Furkan
ve Burhanettin
on biriyle çıktı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen Altındağ
ekibi rakibine gol şansı vermedi.