Ava gitti geri dönmedi

ANKARA
'DA oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte avlanmak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için kendisinden haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile, köy halkı ile birlikte ormanda Yıldız'ı aradı, ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olayın 2'nci gün sabahın erken saatlerine kadar Yıldız'ı aradı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. ARAMA EKİBİ OLUŞTURULDU
Bugün jandarma, AFAD
ve komando birliklerinden 100 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekip, sabah saatlerinde Yıldız'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Jandarmanın iz takip köpeği Oyuk ve AFAD'a ait 'drone'ların kullanıldığı aramalarda, köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda tarama yapıldı. Arama çalışmalarında şu ana kadar Yıldız'a ati bir izi rastlanmazken Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait fotokapanların inceleneceği belirtildi. Bu arada, Murat Yıldız ile birlikte ava giden iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ailenin şikayeti üzerine verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.