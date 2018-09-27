Bağımsızlık gününe pastalı kutlama

ANKARA
'DA Singapur'un bağımsızlığının 53. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, 2018 yılında aynı zamanda Türkiye ve Singapur'un diplomatik ilişkilerin tesisinin 49'uncu yılını kutladıklarını belirterek, "Türkiye, Singapur'un hem dostu hem stratejik ortağıdır" ifadelerinde bulundu. Büyükelçi, daha sonra Bakan Turhan'ı kürsüye davet ederek, birlikte kutlama pastasını kesti.