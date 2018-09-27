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’tan tekno ‘jest

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Bakan Varank’tan tekno ‘jest
SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Twitter üzerinden ulaşan "Yusuff2718" adlı kullanıcı, "Sayın Bakanım biz 'da ikamet edenler İstanbul 'e nasıl katılacağız? Şahsım adına ben çok istiyorum ama maddi durumum yeterli değil lütfen yardımcı olun, lütfen! Saygılarımla" diyerek yardım istedi. Gencin bu isteğine kayıtsız kalmayan , kullanıcıyla irtibata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Ankaralı gençlerin TEKNOFEST İstanbul'a katılmaları sağlandı. Bu konuda bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken, aynı kullanıcının yine Twitter'dan teşekkür mesajı eşliğinde fotoğrafını yayımlaması ile durum ortaya çıktı. Genç, mesajında Bakan Varank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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Bakan Varank’tan tekno ‘jest
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