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Camiaya yakışmayan dağınıklık yaşadık

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Camiaya yakışmayan dağınıklık yaşadık
SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, göreve başladıkları dönemde başkent kulübünde camiaya yakışmayan bir dağınıklık yaşandığını ancak kenetlenerek ayağa kalktıklarını söyledi. Hedefin her zaman Spor Toto Süper Lig ve şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri, "Bu hedefte emin adımlarla kayıpsız gidiyoruz. İlk 6 maçtaki hedefimize ulaştık" diye konuştu. Kırmızısiyahlı futbolcuların hedefi tutturmak için istekli olduklarını ve olaya inandıklarını dile getiren Sözeri, "Bunu saha içinde rakiplerine hissettiriyorlar. Önce kupada tur atlayıp sonra iç sahadaki Afjet Afyonspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
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Camiaya yakışmayan dağınıklık yaşadık
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