Camiaya yakışmayan dağınıklık yaşadık

SPOR Toto 1. Lig
'de oynadığı 6
maçı da kazanan Gençlerbirliği
'nin teknik direktörü Erkan Sözeri
, göreve başladıkları dönemde başkent kulübünde camiaya yakışmayan bir dağınıklık yaşandığını ancak kenetlenerek ayağa kalktıklarını söyledi. Hedefin her zaman Spor Toto Süper Lig
ve şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri
, "Bu hedefte emin adımlarla kayıpsız gidiyoruz. İlk 6
maçtaki hedefimize ulaştık" diye konuştu. Kırmızısiyahlı futbolcuların hedefi tutturmak için istekli olduklarını ve olaya inandıklarını dile getiren Sözeri
, "Bunu saha içinde rakiplerine hissettiriyorlar. Önce kupada tur atlayıp sonra iç sahadaki Afjet Afyonspor
maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.