Camiaya yakışmayan dağınıklık yaşadık

BUGÜN NELER OLDU

'de oynadığımaçı da kazanan'nin teknik direktörü, göreve başladıkları dönemde başkent kulübünde camiaya yakışmayan bir dağınıklık yaşandığını ancak kenetlenerek ayağa kalktıklarını söyledi. Hedefin her zamanve şampiyonluk olduğunu vurgulayan, "Bu hedefte emin adımlarla kayıpsız gidiyoruz. İlkmaçtaki hedefimize ulaştık" diye konuştu. Kırmızısiyahlı futbolcuların hedefi tutturmak için istekli olduklarını ve olaya inandıklarını dile getiren, "Bunu saha içinde rakiplerine hissettiriyorlar. Önce kupada tur atlayıp sonra iç sahadakimaçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.