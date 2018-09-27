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kuşlar kışın habercisi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Göçmen kuşlar kışın habercisi
BIRÇOK kuş türünün en önemli göç yolları üstünde bulunan Türkiye, halkalama çalışmalarını genişletmek amacıyla harekete geçti. Düzenli kuş halkalama çalışması yürütülen istasyonların sayısını artırmayı amaçlayan Tarım ve , üniversitelerle işbirliği yaparak yeni istasyonların devreye girmesini hedefliyor. Atılan ilk adımın adresi ise oldu. 2001-2002 ve 2011- 2012 yıllarında kuş göçü araştırmaları ve halkalama yapılan Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra bu yıl yeniden faaliyete başladı. İstasyon, çalışmalarını Sonbahar döneminde de sürdürüyor. Sonbahar dönemi çalışmalarına 8 Eylül'de başlayan istasyonda, ilk iki haftada 35 farklı türden 843 kuş halkalandı. Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, yeni dönem çalışmaları araştırmalar için bir merkez haline geldi.
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Göçmen kuşlar kışın habercisi
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