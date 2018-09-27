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Okullara hijyen denetimi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Okullara hijyen denetimi
BEYPAZARI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki okul kantinlerinde denetimler yapıldı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte gerçekleştirilen denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde hijyen denetimleri yaptı. Gıda ürünleri ve içeceklerin son tüketim tarihini kontrol eden zabıta ekipleri kantin işletmecilerinin ruhsat ve evraklarını kontrol ederek bilgilendirmede bulundu.
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Okullara hijyen denetimi
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