Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sağlık ve eğitim KOBİ olmak istiyor

Sağlık ve eğitim olmak istiyor

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Sağlık ve eğitim KOBİ olmak istiyor
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran beraberinde bir heyetle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ziyarette bulunarak, Ekonomik İstişare Toplantısı'nda ATO Meclis üyelerinin ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılmasına yönelik talep, görüş ve önerilerini iletti. ATO Başkanı Baran, ziyarette, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların kapsamına alınması talebinde bulunduklarını da dile getirdi. Ankara'da 4 bin firmanın faaliyet gösterdiği sağlık ve eğitim sektörünün istihdam yoğun sektörler olduğuna işaret eden Baran, KOBİ desteklerinden yararlandırılmaları halinde istihdamın da artacağını vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık ve eğitim KOBİ olmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN