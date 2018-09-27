Sağlık ve eğitim KOBİ olmak istiyor

ANKARA
Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran beraberinde bir heyetle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ziyarette bulunarak, Ekonomik İstişare Toplantısı'nda ATO Meclis üyelerinin ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin atlatılmasına yönelik talep, görüş ve önerilerini iletti. ATO Başkanı Baran, ziyarette, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların KOBİ
kapsamına alınması talebinde bulunduklarını da dile getirdi. Ankara'da 4 bin firmanın faaliyet gösterdiği sağlık ve eğitim sektörünün istihdam yoğun sektörler olduğuna işaret eden Baran, KOBİ desteklerinden yararlandırılmaları halinde istihdamın da artacağını vurguladı.