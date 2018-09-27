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Şampiyonda kayıt zamanı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Şampiyonda kayıt zamanı
YENIMAHALLE'DE halk dansları eğitimi vererek vatandaşların sosyal ve kültürel gelişiminde büyük paya sahip olan 'e kayıtlar başladı. 2017 yılında Polonya'da "Halk Dansları Folklor ve Müzik Yarışması"nda güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan TUBİL, Yenimahalleli sakinlere kültürel geçmişin geleceğe aktarılmasında büyük önem sahibi olan halk oyunlarını öğretiyor. Bale (4-12 yaş), halk oyunu (8-12 yaş), yıldızlar (12-15 yaş), gençler (15-18 yaş), büyükler (18-30) vehobi (30 yaş üstü) grupları branşlarında eğitim almak isteyenler için eğitim süreci başlıyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Sanat Merkezi'ne, Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopileri ile müracaat edebilecek.
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Şampiyonda kayıt zamanı
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