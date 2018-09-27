Türkıye Kupası’nda başkent fırtınası

KEÇİÖRENGÜCÜ

BUGÜN NELER OLDU

'demücadeleeden'u'de mücadele edendeplasmanda'u'uve'de mücadele eden'uyenerek'nda bir üst tura yükseldiler.'de mücadele edenilekupaya veda etti.'a'da'yamağlup olarak kupadan elendi. Ziraatdeplasmanda'umağlup ederek bir üst tura yükseldi.'un gollerini. dakikada penaltıdan. dakikada. dakikadavedakikada yine penaltıdankaydetti. Yeniçeriler maçaveon biriyle başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayanilkbuldu. Zayıf rakibi karşısında zorlanmayanikinci yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Rakibiniyenen başkent ekibi kupada bir üst tura yükseldi.deplasmandason dakikada bulduğu gol ileeledi.temsilcisidakikada bulduğu gol ilemağlup ederek bir üst tura yükseldi.galibiyeti getiren gollerivekaydetti.maçaveon biriyleçıktı.kırmızı kartgörerek oyun dışında kaldı.mücadeleedendeplasmandamağlupederek kupada bir üst tura yükseldi.galibiyeti getirengollerivemücadele edeniki başkent temsilcisiileise rakiplerinemağlup olarakkupaya veda etti.deplasmandatemsilcisiise yine deplasmandauzatmalara giden maç sonucundamağlup olarak kupaya3. Tur'da veda etti.