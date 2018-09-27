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Türkıye Kupası’nda başkent fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında Osmanlıspor, Altındağ Belediyespor, Keçiörengücü ve Etimesgut Belediyespor rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükseldi. ile Hacettepe ise rakiplerine yenilerek kupaya veda etti

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Türkıye Kupası’nda başkent fırtınası
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor Kilis Belediyespor'u 4-1, TFF 2. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü deplasmanda Manisa B.B'u 2-1, Etimesgutspor Karamanspor'u 3-1 ve TFF 3. Lig'de mücadele eden Altındağ Belediyespor Manisaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldiler. TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankara Demirspor ile Hacettepespor kupaya veda etti. Ankara Demirspor Erzurumspor'a 1-0, Hacettepespor'da Van BBSK'ya 4-2 mağlup olarak kupadan elendi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Osmanlıspor deplasmanda Kilis Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Osmanlıspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan Burhan 28. dakikada Magaye 35. dakikada Oğuzhan ve 42. dakikada yine penaltıdan Hasan kaydetti. Yeniçeriler maça Ahmet, Ali, Salih, Ali, Anıl, Furkan, Burhan, Oğuzhan, Hasan, Tortol ve Magaye on biriyle başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Osmanlıspor ilk 42 dakikada 4 gol buldu. Zayıf rakibi karşısında zorlanmayan Yeniçeriler ikinci yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Rakibini 4-1 yenen başkent ekibi kupada bir üst tura yükseldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ SON NEFESTE
KEÇIÖRENGÜCÜ deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u son dakikada bulduğu gol ile eledi. Keçiören temsilcisi 90+5. dakikada bulduğu gol ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Alperen Pak ve 90+5. dakikada Uğur Ultu kaydetti. Keçiörengücü maça Yaşar, Cihan, Osman, Hakkı, Burak, Uğur, Yücel, Sefer, Batuhan, Devrim ve Alperen on biriyle çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hüseyin Cihan Avcu 61. Dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Etimesgut Belediyespor deplasmanda Karaman Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Etimesgut Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 19. Dakikada Mehmet Gölbaşı, 33. Dakikada Mehmet Bektaş ve 90. Dakikada Eren Taşkın kaydetti. TFF 2. Lig'de mücadele eden iki başkent temsilcisi Ankara Demirspor ile Hacettepespor ise rakiplerine mağlup olarak kupaya veda etti. Ankara Demirspor deplasmanda Süper Lig temsilcisi Erzurumspor'a 1-0, Hacettepespor ise yine deplasmanda Van BBSK'ya uzatmalara giden maç sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya 3. Tur'da veda etti.
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Türkıye Kupası’nda başkent fırtınası
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