Türkıye Kupası’nda başkent fırtınası

Spor Toto 1. Lig
'de
mücadele
eden Osmanlıspor Kilis Belediyespor
'u 4-1, TFF 2. Lig
'de mücadele eden Keçiörengücü
deplasmanda Manisa B.B
'u 2-1
, Etimesgutspor Karamanspor
'u 3-1
ve TFF 3. Lig
'de mücadele eden Altındağ Belediyespor Manisaspor
'u 3-0
yenerek Ziraat Türkiye Kupası
'nda bir üst tura yükseldiler. TFF 2. Lig
'de mücadele eden Ankara Demirspor
ile Hacettepespor
kupaya veda etti. Ankara Demirspor Erzurumspor
'a 1-0, Hacettepespor
'da Van BBSK
'ya 4-2
mağlup olarak kupadan elendi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Osmanlıspor
deplasmanda Kilis Belediyespor
'u 4-1
mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Osmanlıspor
'un gollerini 13
. dakikada penaltıdan Burhan 28
. dakikada Magaye 35
. dakikada Oğuzhan
ve 42.
dakikada yine penaltıdan Hasan
kaydetti. Yeniçeriler maça Ahmet
, Ali
, Salih
, Ali
, Anıl
, Furkan
, Burhan
, Oğuzhan
, Hasan
, Tortol
ve Magaye
on biriyle başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Osmanlıspor
ilk 42 dakikada 4 gol
buldu. Zayıf rakibi karşısında zorlanmayan Yeniçeriler
ikinci yarıda kontrollü bir oyun sergiledi. Rakibini 4-1
yenen başkent ekibi kupada bir üst tura yükseldi. KEÇİÖRENGÜCÜ SON NEFESTE KEÇIÖRENGÜCÜ
deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u
son dakikada bulduğu gol ile
eledi. Keçiören
temsilcisi 90+5
.
dakikada bulduğu gol ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-1
mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Keçiörengücü'ne
galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Alperen Pak
ve 90+5. dakikada Uğur Ultu
kaydetti. Keçiörengücü
maça Yaşar, Cihan, Osman, Hakkı, Burak, Uğur, Yücel, Sefer, Batuhan, Devrim
ve Alperen
on biriyle
çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hüseyin Cihan Avcu 61. Dakikada
kırmızı kart
görerek oyun dışında kaldı. TFF 2. Lig'de
mücadele
eden Etimesgut Belediyespor
deplasmanda Karaman Belediyespor'u 3-1
mağlup
ederek kupada bir üst tura yükseldi. Etimesgut Belediyespor'a
galibiyeti getiren
golleri 19. Dakikada Mehmet Gölbaşı, 33. Dakikada Mehmet Bektaş
ve 90. Dakikada Eren Taşkın kaydetti
. TFF 2. Lig'de
mücadele eden
iki başkent temsilcisi Ankara Demirspor
ile Hacettepespor
ise rakiplerine
mağlup olarak
kupaya veda etti. Ankara Demirspor
deplasmanda Süper Lig
temsilcisi Erzurumspor'a 1-0, Hacettepespor
ise yine deplasmanda Van BBSK'ya
uzatmalara giden maç sonucunda 4-2
mağlup olarak kupaya
3. Tur'da veda etti.