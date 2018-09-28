28 yıldır aydınlatılmadı sorumlular bulunsun

Mürsel Kibar, İzmir
Gaziemir'de gittiği asker ocağında sebebi bilinmeyen nedenden dolayı beyin kanası geçirdi şuuru kapalı şekilde GATA'ya sevk edildi. O günden sonra hayatı karardı. Mağdur Mürsel Kibar sorumluların bulunmasını istiyor. SAĞLAM GİTTİ FELÇLİ GELDİ
Askere gidip vatani görev
ini yerine getirip hayatının geri kalanını askeriyede geçirmeyi hayal ettiğini belirten 48 yaşındaki Mürsel Kibar 28 yıl önce askeriyede neler yaşandığını hatırlamadığını söyledi. Askerliğe dair hiçbir anısını hatırlamadığını elindeki fotoğraflar dışında bilgisi olmadığını aktaran Kibar askere gitmeden önce sağlığının yerinde olduğunu inşaat ustası olarak çalıştığını söyledi. Acemi birliğindeyken başına her ne geldiyse askeri uçakla eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne getirilip tedavi olan Kibar 2 yılda kendini toparladı. Beyin kanaması geçirip vücudunda darp izleri ile şuuru kapalı şekilde geldiği Ankara
'da kimse kendisine ne olduğunu söylemedi. Rapora askerliğe elverişli değildir yazılarak terhis ettirildi ve sağ kolunda kalan felce de yüzde 50 engelli raporu verildi. 28 yıldır başına ne geldiğini bilmeden hayatını sürdüren talihsiz adam, askeriyeden 3 ayda bir 3 bin lira maaş alıyor. Yüzde 50 engelli raporu bulunan Kibar'a ne gazilik unvanı verildi, ne emekli edildi ne de kendisine neden bu hale geldiği açıklandı. Eşinin askerden sonra felçli kaldığını konuşma zorluğu yaşadığını ifade eden Aynur Kibar sorumluların ortaya çıkmasını istiyor. Kibar, "Eşim genç yaşında felç kaldı, durumumuz kötü olmasına rağmen kimseden para pul istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden sağ olsun kömür, ekmek ve gıda yardımı yapılıyor. Eşimin malulen emekli olmasını istiyoruz. Eli sakat diye kocama iş vermiyorlar" diye konuştu. SIR ÇÖZÜLSÜN OLAY AYDINLATILSIN
MAMAK Kıbrısköyü'nde bir gecekonduda yaşayan Kibar çifti SABAH Ankara aracılığıyla yetkililerin kendilerine yardım etmesini talep etti. 28 yıl önce her ne yaşandıysa aydınlatılıp sorumlularının itiraf etmesini bekleyen çift, "Biz bunu yapan kişiden bir şey istemiyoruz. Sadece o zaman ne oldu ve niçin bir askere bu yapıldı onu öğrenmek istiyoruz" diye konuştu. Eşinin kendisini ifade edemediğini söyleyen Kibar, "Ben eşimin iç sesi oldum tercümanlık yapıyorum" dedi.