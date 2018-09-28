Bağımlı hırsızlar yakalandı

ANKARA
Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüslerden yolcuların dizüstü bilgisayarlarını ve cep telefonlarını uyuşturucu madde temin etmek için çalan E.G., ile Türk Hava Kurumu'na ait model uçak mağazasından 30 bin TL çalan E.A., güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. AŞTİ'de 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 harici bellek ve Beypazarı'nda1 otomobilden 2 altın bilezik çaldığı belirlenen E.G., yine hırsızlık için geldiği terminalde keşif yaparken gözaltına alındı.Türk Hava Kurumuna ait Model Uçak mağazasına sabah saatlerinde bisikletiyle gelen bir kişi içerisinde yaklaşık 30bin TL para olan çelik kasanın anahtar ile açılarak içindeki parayı çaldı. Zanlı 25 Eylül'de yapılan operasyonla ikametinde bulundurduğu ve hırsızlık olayında çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Zanlıların uyuşturucu madde temin etmek için hırsızlık yaptıkları belirlendi. Her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.